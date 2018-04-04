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2018 EKPSS tercih sonuç sorgulama giriş sayfası!

2018 EKPSS tercih sonuç sorgulama giriş sayfası!

2018 EKPSS sonuçları bugün ÖSYM sayfasında erişime açıldı. Engeli memur ataması sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C şifresi ile sorgulacak. 2 bin 500 engelli memur adayı tercih sonuçlarını öğrendi. Kılavuzda tercih yapabilmeleri için 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyordu.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 23:16 - Güncelleme: 04-04-2018 23:16

2018 EKPSS sonuç sorgulama sayfası bugün ÖSYM  tarafından erişime açıldı. 2 bin 500 engelli memur adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi EKPSS tercih sonuçları sayfası adayların kullanımına açıldı. EKPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilecek.

Engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından EKPSS kapsamında 2 bin 500 engelli memur alımı için tercihler geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyordu.

2018 EKPSS SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yapılan sonuç duyurusunda şöyle denildi;

"2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, 2016 yılında uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) göre yapılan yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir."

2018-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemleri Noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 4 Nisan 2018 tarihinde saat 19.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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