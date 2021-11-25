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'Zehirlenerek öldü' iddiasının ardından FETÖ lideri Fetullah Gülen'in son hali! Dili dolanıyor konuşamıyor

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "zehirlendiği ve öldüğü" en yakınındaki isim olan Cevdet Türkyolu'nun bunun üzerine intihar ettiği iddia edilmişti. İddiaların ardından kamera karşısına geçen Gülen iddiayı yalanlarken, konuşmakta güçlük çekmesi ve dilinin dolanması dikkat çekti. İşte Gülen'in son hali ve o videosu...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddia edilmişti. Bunun üzerine çiftliğin güvenliğinden sorumlu olan Cevdet Türkyolu'nun da intihar ettiği öne sürülmüştü.

İddialar hakkında günlerce suskun kalan Fetullah Gülen, kamera karşısına geçti ve iddiaları yalanladı. Gülen'in son hali çöktüğünü gösterirken, konuşmakta zorlandığı ve dilinin dolandığı görüldü. İşte Gülen'in son hali ve anlattıkları...

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