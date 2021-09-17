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Yunan raporlarında yer aldı: Ciddi sorun! 40 bin Türk askeri korkuttu

Yunan raporlarında yer aldı: Ciddi sorun! 40 bin Türk askeri korkuttu

Yunan araştırma merkezi, 40 bin Türk askerini ciddi bir sorun olarak nitelendirdi.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri güç dengesini analiz eden Yunan araştırma merkezi, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz ağını genişlettiği belirttiği raporunda Türkiye'nin yurt dışında bulunan 40 bin askerini ise ciddi bir sorun olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KKSM) yıllık raporunda Türkiye ile Yunanistan arasında askeri güç dengesi analiz edildi.

Ankara'nın belirleyici bir sayısal üstünlüğe sahip olduğu vurgulanan raporda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz ağını genişlettiği belirtildi.

Uçak gemileri, korvetler, fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçlarındaki sayısal artış Türkiye'ye jeopolitik avantaj sağladığı ifade edildi.

Fransa'dan Rafale tedarikinde bulunan Yunanistan'ın Türkiye ile arasındaki savaş uçağı açığını kapatamadığı vurgulandı.

Türk askerinin varlığı korkuttu

Star'daki habere göre; Yerli ürünlerle Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğine işaret edilen raporda Türkiye'nin savunma sanayii alanında yükselen bir ihracatçı konuma geldiğinden söz edildi.

Raporda, Türkiye'nin Libya, Somali, Katar, Karabağ ve BM, NATO görevleri ile yurtdışında bulundurduğu 40 bin askeri varlığı "ciddi sorun" olarak nitelendirildi.

En fazla askere sahip ülke Türkiye

NATO'da (ABD dışında) ve Avrupa'da en fazla askere sahip ülkenin Türkiye olduğu belirtilirken Türkiye'yi 203.000 askerle Fransa, 184.000'le Almanya, 166.000'le İtalya, 149.000'le İngiltere ve ardından Yunanistan'ın izlediği ifade edildi.

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