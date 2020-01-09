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Yozgat'da el freni çekilmeyen otomobil yola çıktı, sürücü peşinden koştu

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sürücünün arkasından koşmasına rağmen yetişemediği araç, E-88 karayoluna çıkarken, bu sırada yoldan araç geçmedi.

E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E- 88 karayoluna çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan başka bir araç geçmedi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.

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