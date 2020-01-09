Ekrem İmamoğlu'nun referandum sözleri olay oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında Kanal İstanbul'la ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul'la ilgili referandum sorusuna 'Gayet tabi' yanıtını veren İmamoğlu İsmail Saymaz'ın "Referandumda İstanbullular evet derse ne olur?" sorusu üzerine "Referandum tek başına işi çözmez. Davamı açarım." dedi.