POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun referandum sözleri olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayın programında şaşırtacak açıklamalar yaptı. İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili 'referanduma gitmeye ne dersiniz' sorusuna ''hukuki mücadelemizi yine veririz. Referandum işi çözmez'' dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında Kanal İstanbul'la ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu. 

Kanal İstanbul'la ilgili referandum sorusuna 'Gayet tabi' yanıtını veren İmamoğlu İsmail Saymaz'ın "Referandumda İstanbullular evet derse ne olur?" sorusu üzerine "Referandum tek başına işi çözmez. Davamı açarım." dedi.

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