DÜNYA

İran'da düşen uçağın patlama görüntüleri kameralara yansıdı

İRAN’ın başkenti Tahran’ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran’ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü.

Parand kasabasında bir iş yerinin güvenlik kamerası, uçağın yere çakıldığı andaki patlamayı ve uçaktan parçaların alevli şekilde etrafa savrulduğu anları kaydetti.

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