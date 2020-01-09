İran'da otobüs kazası 19 ölü, 24 yaralı

Otobüs, saat 02.30 sıralarında Mazenderan eyaletindeki Duab yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, 19 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Kazada ölenlerden 8'inin kadın, birinin ise bebek olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.