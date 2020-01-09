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Beyoğlu'nda inşaat halindeki binanın çökme anı kamerada

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çöken binanın yanındaki iki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Binanın çökme anı ise kameralara yansıdı. 

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