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Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun cevabıyla dondu kaldı

Melen Barajı'yla ilgili elindeki bilgileri paylaşmak isteyen Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun cevabı karşısında sessizliğe büründü.

Habertürk canlı yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu sırada Melen Barajı da gündeme geldi.

BİLGİYİ YANLIŞ BAKANLIKTAN ALDI

İmamoğlu'na soru soran gazetecilerden biri olan Nagehan Alçı, elinde çok önemli bilgiler olduğunu söyledi ve "Bendeki bilgi Melen Barajı'nın 2021'de su vermeye başlayacağı yönünde." dedi.

İmamoğlu, bu sözler üzerine "Kimden aldınız bu bilgiyi?" diye sordu.

Nagehan Alçı'nın "Çevre Bakanlığı'na sordum, o raporu hazırlayanlara sordum." cevabı üzerine İmamoğlu "Karar verecek olan Tarım Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'dür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil." dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından Nagehan Alçı derin bir sessizlik içerisine girdi.

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