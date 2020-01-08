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DÜNYA

İzlerken kalbiniz durabilir! Küçük çocuk cama çıkıp...

İSPANYA'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife Adası'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk beş katlı bir binanın camından çıkıp daracık bir çıkıntıda koşmaya başladı.

Minik çocuğu binanın kenarında yürürken yansıtan video yürekleri ağızlara getirdi. Görüntüler radyo sunucu Jeremy Dixon tarafından Twitter’da paylaşıldı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Jeremy Dixon’ın “İzlemesi gerçekten korkunç” notuyla aktardığı video kısa süre içinde binlerce kez görüntülendi.

Dixon, “Görünüşe göre video Tenerife’de kaydedildi. Çocuklu tatillerde her zaman giriş kat odalarını ayırtmaya çalışıyorum, nedenini görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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