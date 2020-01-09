Celal Şengör Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili, "Depremi tetikler" sözleri Prof. Dr. Celal Şengör tarafından canlı yayında yalanlandı.

Habertürk'teki İmamoğlu canlı yayınına telefonla katılan Şengör, Kanal İstanbul tartışmalarında taraf olmadığını söylerken İBB'nin toplantısına ise katılımcıların alan dışından oluşması nedeniyle daveti kabul etmediğini ifade etti.