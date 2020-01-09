MEDYA

Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı

Tutunamayanlar dizisi 2. yeni bölümüyle 14 Ocak 2020 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Tutunamayanlar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tutunamayanlar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutunamayanlar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tutunamayanlar 14 Ocak 2020 Salı akşamı TRT 1'de...

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur.

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır.

İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Büyükelçiliği yakınına füze saldırısı
Habertürk'te İmamoğlu'nu kızdıran telefon
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu
Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı 2 ölü 4 yaralı
Erdoğan ve Putin'den ortak yazılı açıklamada ABD ile İran'a itidal çağrısı
Galatasaray'dan seçim açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 94. bölüm 2. fragmanı
Siyer sınavı 2020 başvuru formu siyer sınavı ne zaman ödülleri
Payitaht Abdülhamid 103. bölüm 3. fragmanı
Celal Şengör Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Ekrem İmamoğlu: Oturup işine bakanlar gitti
Af çıktı mı ne zaman çıkacak 8 Ocak af haberleri