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Bebeğinin ameliyatını anlatan Almeda Abazi gözyaşlarına boğuldu!

Oğlu 5 aylıkken ameliyat olan Almeda Abazi, konuk olduğu 2. Sayfa programında yaşadığı zorlu süreci "İçimden bir parça koptu" diyerek anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ile evli olan ve bu evliliğinde Efehan adında bir oğlu olan Almeda Abazi, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında bebeğinin geçirdiği ameliyattan bahseden Abazi, duygusal anlar yaşadı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın şimdilerde 8 aylık olan bebekleri Efehan, 3 ay önce kafasında çıkan bir kistten dolayı ameliyat oldu.

Oğlunun sağlık sürecinden bahseden ve duygusal anlar yaşayan Abazi, canlı yayında şunları söyledi: "Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu.

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