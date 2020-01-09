YEREL

Adana'da husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu

Adana'da aralarında husumet olduğu bildirilen iki kişinin silahlı kavgasında, şahıslardan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mehmet Y. ile Ömer K., sokakta karşılaştı. Kavga etmeye başlayan ikili, birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Mehmet Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ömer K.'nin her iki bacağına isabet etti. Olay sırasında bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavgaya müdahale etti. Bekçilerin haber merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ömer K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis zanlıyı olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde incelemesini tamamlayan polis, şüphelinin ve yaralının kullandığı silahlara el koydu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Özgür Özel'in verdiği şok kanun teklifinde yeni gelişme
CHP vergi kanununun iptali için AYM'ye başvurdu
Davutoğlu'nun yardımcısı Selçuk Özdağ iddialı konuştu: Hesabını soracağız
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak füze veya bombayla düşürülmüş olabilir
İran Devrim Muhafızlarından yeni açıklama! Ders vermeye devam edeceğiz
Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü
İzlerken kalbiniz durabilir! Küçük çocuk cama çıkıp...
e devlet şifresi alma ücreti 2020 kaç para oldu?
Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm 2. fragmanı
Afili Aşk 29. bölüm 2. fragmanı
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi
Benim Adım Melek 16. bölüm fragmanı
e devlet şifresi alma nasıl olur nereden e devlet şifresi alınır?