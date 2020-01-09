Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çelişkisi! Önce depremi tetikler dedi sonra...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'teki canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayına bağlanmasına itiraz ederek kendisine sorulmadan canlı yayına bağlandığı için moderatör Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösterdi.

Gazetecilerin kendilerine gelen mesajları canlı yayında aktarmasına da sinirlenen İmamoğlu, mesaj çekenleri cuma günü yapılacak toplantıya davet etti.

İBB Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında yaşadığı çelişki ise gözlerden kaçmadı.

"Tabiki de tetikler- Ben tetikler demedim"

-Gazeteci İsmail Saymaz'ın Kanal İstanbul depremi tetikler mi? sorusuna 'tabiki de tetikler' yanıtını verdi.

-Prof. Dr. Celal Şöngör, Kanal İstanbul'un Marmara depremini tetikleyeceği yönündeki iddialarla ilgili "Sadece bir jeolog olarak söylüyorum tetiklemez" açıklaması yaptı.

-İmamoğlu, daha sonrasında "Ben tetikler demedim. Açıklamam toplantı tutanaklarım burada var." deyince büyük bir çelişki yaşamış oldu.

"Depremi tetikler demedim"

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: Bir ben depremi tetikler demedim, açıklamam ve toplantı tutanakları var. Dört madde sıraladı, üç kanalın aleyhine yani kanalın yapılmasının aleyhine. Bir tanesi de diyor ki kesinlikle depremi tetiklemez. Ben de konuşmam da dedim ki ben zaten demiyorum ki gidip de sekiz kilometre açıktaki ana deprem fay hattını tetikleyecek. Ama depremle ilgili bu kentin sorunu var dedim.