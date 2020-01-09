Toni Kroos kornerden gol attı kaleciyi içeri soktu
Toni Kroos, Real Madrid ile Valencia arasında oynanan Kral Kupası yarı final maçında muhteşem bir gole imza attı.
İspanya Kral Kupası yarı final maçında Valencia'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid adını finale yazdırırken, Toni Kroos attığı golle geceye damgasını vurmayı başardı.
Kaleciyi önde görünce affetmedi
Mücadelenin 15. dakikasında kazanılan korner atışında topun başına geçen Alman futbolcu, kalecinin öne çıktığını görünce meşin yuvarlağı direkt olarak kaleye gönderdi.
30 yaşındaki futbolcu, topun ağlarla buluşması sonrası büyük bir sevinç yaşadı.