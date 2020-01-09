POLİTİKA

Doğu Perinçek Çin gazetesine röportaj verdi

Doğu Perinçek bir Çin gazetesine verdiği röportajda, Uygurlar ve Çinlilerin kardeş gibi yaşadıklarını söyledi.

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı uyguladığı baskı ve zulüm politikası dünyada tepki çekerken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Çin'i savunan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Doğu Perinçek, son olarak Çin menşeili bir yayın kuruluşuna açıklamalarda bulundu. .

"KARDEŞÇE YAŞIYORLAR"
Son zamanlarda gündemde sıkça yer bulan Uygur Türklerinin sorunlarını görmezden gelen Perinçek, Sincan-Uygur bölgesine 5 kez gittiğini, Uygur, Kazak, Tatarlar ve Çinlilerin kardeşçe yaşadıklarını gördüğünü söyledi.

"KAMP DEĞİL EĞİTİM KURUMU"
Kendi dillerini serbestçe konuştuklarını söyleyen Perinçek ''Bizim arkadaşlarımız kamp denen eğitim kurumlarını ziyaret ettiler. İnsanlar orada mesler öğreniyor, İş öğreniyor aynı zamanda Çince öğreniyor.''

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