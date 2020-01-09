Mehmetçik eksi 30 derece kar altında görevinin başında

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen operasyonlara devam ediyor.

EKSİ 30 DERECEDE OPERASYON

Bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 30 derecelere kadar düşüyor.

Gece gündüz durmadan görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.