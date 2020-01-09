Berat Albayrak kredisini ödeyemen çiftçiye müjdeyi duyurdu!
Ak Parti İl Teşkilatları ziyaretleri kapsamında Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçi vatandaşlarımıza müjdeyi duyurdu.
Bakan Albayrak, Ak Parti İl Teşkilatları ziyareti kapsamında gittiği Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de belirtti.
Yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek
Albayrak ayrıca Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.
Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları: