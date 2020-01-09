Berat Albayrak kredisini ödeyemen çiftçiye müjdeyi duyurdu!

Bakan Albayrak, Ak Parti İl Teşkilatları ziyareti kapsamında gittiği Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de belirtti.

Yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek

Albayrak ayrıca Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları: