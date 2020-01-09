EKONOMİ

Berat Albayrak kredisini ödeyemen çiftçiye müjdeyi duyurdu!

Ak Parti İl Teşkilatları ziyaretleri kapsamında Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçi vatandaşlarımıza müjdeyi duyurdu.

Bakan Albayrak, Ak Parti İl Teşkilatları ziyareti kapsamında gittiği Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de belirtti.

Yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek

Albayrak ayrıca Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talip
Fikret Orman dönemi ibra edilmedi
Berat Albayrak kredisini ödeyemen çiftçiye müjdeyi duyurdu!
İngilizlerden Arda Turan için olay manşet
Adem Ljajic korkuttu! Antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu
Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri ortalığı karıştırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı
Öğretmen engelli öğrenciyi tekme tokat dövdü
e devlet şifresi alma nasıl olur nereden e devlet şifresi alınır?
Mehmetçik eksi 30 derece kar altında görevinin başında
Beyoğlu'nda inşaat halindeki binanın çökme anı kamerada
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor 2020 sayaç MEB okul tatilleri
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çelişkisi! Önce depremi tetikler dedi sonra...
2020 kandil günleri tarihi Diyanet dini günler tablsou