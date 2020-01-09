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Bingöl'de baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Bingöl'de halk otobüsüne binen bir yolcu, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Otobüs şoförü ise, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Otobüs şoförü örnek davranışıyla takdir toplarken, korkutan anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi...

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Simani Mahallesi hattında halk otobüsü şoförlüğü yapan Yunus Arslan, yolculardan birinin baygınlık geçirdiğini fark etti. Bunun üzerine güzergahtan çıkan Arslan, rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi. Bu sırada diğer yolcular da baygınlık geçiren yolcuyla ilgilendi. Şoförün yaptığı örnek davranış diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'BENİM YERİMDE KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'


Baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Yunus Arslan, "2 yıldır şehir içi ulaşımda çalışıyorum. Dün akşam seferdeyken köy hizmetlerinin orada bir yolcu araçta baygınlık geçirdi. Yolcuların bana söylemesiyle birlikte bende hemen hastaneye doğru yola çıktım. Yolcuların da yardım etmesiyle baygınlık geçiren arkadaşı içeri aldılar. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. İnsanlık vazifesidir” dedi. 

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