Caner Erkin "Psikologlardan yardım alıyorum"

Caner Erkin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“İkinci yarı ilk yarının üzerine çıkmalıyız. Şampiyonluk istiyorsak bunu mutlaka başarmalıyız”

“Bütün kamuoyu benim ofansif bir bek olduğumu biliyor. Abdullah Avcı’nın sistemi de buna uygundu. Ben de topla buluşmayı seven bir oyuncu olduğum için benim için de çok keyifli oldu. Bazı sıkıntılar da yaşadık. İlk sistem olmadı. Geçtiğimiz sezon bazen karambol oyunlar oynuyorduk. Her büyük takımda olduğu bazı değişiklikler yaşandı, formsuzluklar oldu. Kırılma dönemi yaşandı ilk 6 haftada. Sonra iyi atlattık ve bir seri yakaladık. İkinci devre daha iyi bir Beşiktaş olacak sahada”

“Mevkii önemli değil. Ben sahada olayım yeter. Futbola santrfor olarak başladım. Sonra sol açık, 10 numara gibi mevkilerde oynadım. Bek eksikliği yaşanırken sonra bek oynadım. Her mevkide forma giydim neredeyse. Kendimi en rahat bekte iyi hissediyorum. Bekte daha iyi oyun kuruyorum”

“Psikologlardan yardım alıyorum”

“Eşim de saha içi ve saha dışı farklılıklarına şaşırıyor. Psikologlarla da görüşüyorum ve yardım alıyorum. Çok fazla bir fark var. Haksızlığa gelemiyorum, adalet istiyorum. Yakınıma yapıldığında daha fazla tepki veriyorum”

“VAR sistemiyle birlikte farklı bir ortamda oynuyoruz. Çok iyi şeyleri var ama iyi olmayan özellikleri de var. Hakem bazen ofsayt olduğunu görüyor ama kaldırmıyor. Koşuyorsun, devam ediyorsun ondan sonra kaldırıyor. Artık puanları mı düşüyor bilmiyorum. Hakemle konuşuyoruz, kural böyle diyor”

“Eleştirileri kaldırabilirim. Özeleştiri de yaparım. Beni tanıyan herkes içimi iyi bilir. 2 dakika sonra unutup devam ediyoruz”