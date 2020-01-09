Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin cenazeleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçak ve helikopterlere konuldu.

Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'e, Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) cenazesi Gaziantep'e, Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) cenazesi ise Mersin'e gönderildi.

- "Düşmanı güldürmeyeceğim oğlumu ayakta karşılayacağım"

Törene katılan şehit Erol Yanık'ın bir silah arkadaşının "Oğlunuz arkadaşlarının canını kurtardı." demesi üzerine anne Halime Yanık, gözyaşı dökerek, "Benim merhametli oğlum, hepiniz benim oğlumsunuz. Allah'ım taş değdirmesin. Benim canım yandı başka anaların canı yanmasın. Ben dimdik ayaktayım, ben şehit anasıyım, anaların anasıyım. Düşmanı güldürmeyeceğim oğlumu ayakta karşılayacağım." dedi.

Şehit Yanık'ın nişanlısı Melek Şanlı ise cenazelerin taşındığı sırada bir askerin elinde bulunan nişanlısının fotoğrafını alarak taşıdı.

Şehitlerden Akbulut ve Köse'nin evli, Karakoç ile Yanık'ın nişanlı olduğu öğrenildi.

Törene, şehit aileleri ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.