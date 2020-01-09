Erkan Petekkaya’nın ‘rüşvet’ iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı

Merkezi Hollanda’da olan Endemol’e bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Endemol Medya Prodüksiyon Ticaret LTD.ŞTİ.’nin iflas davasının görülmesine devam edildi. Aralarında Mine Tugay, Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 bankanın müdahil olduğu İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki duruşmasına davacı oyuncu Erkan Petekkaya ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada davaya ilişkin beyanda bulunan müdahil avukatları, iflas şartlarının gerçekleşmediğini ve bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etti.

“Sen bu işe bulaşma starsın dediler”

Yıllar önce Endemol şirketiyle anlaşma sağladıklarını belirten oyuncu Erkan Petekkaya, “Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. ‘Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız’ dediler. Ben işçiler ne olacak diye sorduğumda bana ‘Sen karışma onlara’ diye cevap verdiler. Bende bunun üzerine mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunu nasıl yapıyorlar. Bu kadar insan açken” ifadelerini kullandı.