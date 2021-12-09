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Yılbaşı alarmı! İstanbul ve Ankara'da DEAŞ ve EL Kaide operasyonu

Yılbaşı alarmı! İstanbul ve Ankara'da DEAŞ ve EL Kaide operasyonu

İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı olarak Ankara'da da düzenlenen operasyonlarda 22 gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelindeki IŞİD ve El Kaide’nin farklı uzantılarında faaliyet gösteren kişileri yakın takibe aldı.

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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE, HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. 

Ankara'da da operasyon 22 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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