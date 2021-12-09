Evli eşi çalışmayan çocuksuz AGİ 2022 ne kadar olacak zam artışı

2022 yılı asgari ücret zammının açıklanmasına az bir zaman kala vatandaşlar maaşlara yansıyacak olan 2022 AGİ miktarları ne kadar olacak araştırması yapmaya başladı. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre 2022 yılında AGİ ödemelerinde artış olacak. Peki 2022 yılında evli, eşi çalışmayan çocuksuz çalışan AGİ ödemesi kaç para olacak? İşte 2022 AGİ ödemeleri zamlı tablosu

Abone ol

Evli, eşi çalışmayan çocuksuz çalışan 2022 AGİ ödemesi kaç para? 2022 yılına girmeye az bir zaman kala milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı toplantılarının bugün sonuncusu gerçekleşecek. Asgari ücret 2022 zammıyla birlikte yeni yılda, yani ocak ayında çalışanlarında AGİ ödemelerinde de artış olacak. Çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenen AGİ 2022 yılında kaç para olacak araştırması başladı. Peki 2022 yılında AGİ ne kadar olacak? İşte güncel AGİ ve AGİ dahil asgari ücret tutarları.

Yeni yılda en düşük AGİ 348 lira olacak beklentisi

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

AGİ'de evli ve çocuklularda vergi kaybı oluyor

Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

Evli ve çocuklularda zamlı AGİ kaç lira olacak?

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

AGİ maaşı nasıl arttırıyor:

Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.

Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.

AGİ dahil asgari ücret tutarları

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25

Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ ödenmesi yapılmazsa ne olur: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.