Sayıştay raporuna yansıdı İBB başta olmak üzere CHP'li belediyeler borca battı

Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporuna göre İBB’nin başı çektiği borç batağındaki belediyeler listesinde, Beşiktaş, Bakırköy, Edirne, Gaziemir, Bodrum ve Atakum belediyeleri bulunuyor.

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Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporu, CHP’li belediyelerin sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. İBB’nin başı çektiği bataktaki belediyeler listesinde, Beşiktaş, Bakırköy, Edirne, Gaziemir, Bodrum ve Atakum belediyeleri yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyeler, 2019 seçimlerinden bu yana sorumlu oldukları şehirlerde gözle görülür bir hizmet ve yatırım yapılmamasına rağmen gün geçtikçe borç batağına sürükleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Borçlanma limitini en fazla aşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Sayıştay'ın yaptığı inceleme sonrası açıklanan 2020 yılı raporunda İBB'nin borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aştığı tespit edildi.

Beşiktaş Belediyesi: İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi de borçlanma limitini aştığı Sayıştay tarafından tespit edilen belediyeler arasında oldu. Beşiktaş Belediyesi'nin borcunun 384 milyon 575 bin TL olması gerekirken, 715 milyon 335 bin TL olduğu tespit edildi.

Bakırköy Belediyesi: Yine İstanbul'dan Bakırköy Belediyesi de borçlanma limitini aşanlar arasına girdi. Sayıştay tarafından yapılan incelemede borçlanma sınırı 340 milyon 609 bin TL olması gerekirken Bakırköy Belediyesi'nin borcunun 452 milyon 312 bin TL olduğu tespit edildi.

Edirne Belediyesi: Edirne Belediyesi'nin 2020 yılında borçlanma limiti 277 milyon 154 bin 89 TL olması gerekirken Sayıştay incelemesinde borcunun 369 milyon 232 bin 723 TL olduğu, borçlanma limitini 92 milyon 78 bin 633 TL aştığı tespit edildi.

Gaziemir Belediyesi: İzmir'in Gaziemir Belediyesi de borçlanma sınırını aşan belediyelerden. Belediyenin 124 milyon 488 bin TL olması gereken borcu Sayıştay'ın 2020 yılı raporuna göre 411 milyon 105 bin TL. Gaziemir Belediyesi'nin de borcunu 286 milyon 616 bin TL aştığı tespit edildi.

Bodrum Belediyesi: Bodrum Belediyesi de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aştığı belirlenen belediyeler arasında. Belediyenin yasal limiti 13 milyon 784 bin TL aşarak borcunu 43 milyon 457 bin TL'ye çıkardığı tespit edildi.

Atakum Belediyesi: Samsun'un Atakum Belediyesi'nin de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aştığı belirlendi. 2020 yılında 149 milyon 921 bin TL olması gereken borç sınırı aşıldı ve borç 177 milyon 13 bin TL olarak tespit edildi.