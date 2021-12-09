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Bir ünlünün takipçi listesinde yer alıyorsanız dikkat! Avukat Melih Saatçı uyardı

Bir ünlünün takipçi listesinde yer alıyorsanız dikkat! Avukat Melih Saatçı uyardı

Avukat Melih Saatçı, ünlü isimler adına açılan sahte hesaplarla ilgili uyarılarda bulundu. Sosyal medya platformlarında ünlü isimler adına açılan sahte hesapların son dönemde artış gösterdiğine değinen Saatçı, bu hesaplar aracılığıyla çeşitli dolandırıcılık işlemleri yapıldığını söyledi.

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Sosyal medya hesaplarından bu tarz dolandırıcılıkların hukuki boyutlarına ilişkin kullanıcılara uyarılarda bulunan Avukat Melih Saatçı, “Dijital medya her geçen gün hayatımızda yerini sağlamlaştırırken avantajları ile bazı sorunlar ile karşılaşmamıza da neden olmaya başladı. Özellikle sosyal medya kullanmayan ünlü isimler adına açılan sahte hesaplar takipçi sayılarını arttırarak, güven sağlıyor ve daha sonrasında takipçileri yanıltmaya, dolandırmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı gibi bazı siyasi içerikli paylaşımlar yapan hesaplara da dönüştürebiliyorlar. Takipçiler bu tür paylaşımların ünlü kişiler tarafından yapıldığını sanarak paylaştığı linklere tıklayabiliyor ve farklı sorunlarla karşılaşabiliyorlar” dedi.

Kullanıcı bilgileriniz çalınabiliyor

Bu tür durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Saatçı, “Özellikle bir ünlünün takipçi listesinde yer alıyorsanız hesabın sosyal medya platformu tarafından onaylı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Halk dilinde ‘mavi tik’ olarak bilinen bu onay, sosyal medya platformu tarafından ünlü kişiye kimlik doğrulaması karşılığında veriliyor ve iki faktörlü güvenliği kullanmaları zorunlu hale getiriliyor. Böylece hesapların çalınma riski de minimuma indirilmiş oluyor. Bu tür onaylı hesaplar harici hesaplardan yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen harf benzetmeleri ile çok yakın isimlerde de hesaplar açılabiliyor, özellikle ünlü kişinin kullanıcı adının doğru olduğunu teyit etmeden linklere tıklamamanız gerekiyor. Bu tür linklere tıklamanız sizin de kullanıcı bilgilerinizin çalınmasına yol açabiliyor” diye konuştu.

Ünlü isimler de bu konudan muzdarip

Bu tür hesaplar tarafından siyasi paylaşımlar yapılmasının ünlü isimleri de mağdur ettiğini söyleyen Saatçı, “Ünlü isimler de bu konudan mustarip. Ünlü isimler haklarını adliye koridorlarında arıyor. Türkiye’de onlarca ünlü ismin sahte hesaplar üzerinden siyasi propagandaya alet edildiği saptandı” dedi.

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