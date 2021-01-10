BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
MEDYA

Yasak Elma 93. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 93. yeni bölümüyle 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 111. bölüm fragmanı: 4. sezon 19. bölüm
Cem Küçük: Can Ataklı bazen saçmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerin annesine başsağlığı telefonu
İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Saadet Partisi Cumhur İttifakına mı katılıyor?
Dünden bugüne Türkiye! İşte Türkiye'nin 'savunma sanayii' serüveni
Ayva reçeli nasıl yapılır kahvaltılarınıza renk katacak!
Canan Kaftancıoğlu terör örgütü militanı mı?
Endonezya'da yolcu uçağı seferini yaparken radardan kayboldu
MİT'ten personel alımı için olay video: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz