Yarkadaş ile Payzın arasında sert tartışma: Payzın’a ise Özel’in sözcülüğü düşmüş

Gazeteci Barış Yarkadaş ile Şirin Payzın arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Barselona programı üzerinden sosyal medyada tartışma yaşandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş ile gazeteci Şirin Payzın arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Barselona’daki programı üzerinden sosyal medyada tartışma yaşandı. Tartışma, Yarkadaş’ın Özel ve Aylin Livaneli’nin birlikte yer aldığı bir yemek fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. Yarkadaş, paylaşımında söz konusu fotoğrafın Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasının ardından çekildiğini öne sürerek, Özel’in bu süreçte Türkiye’ye dönmemesini eleştirdi.

Yarkadaş, paylaşımında CHP yönetiminin yaşanan gelişmelere yeterli tepki vermediğini savunurken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun benzer bir durumda yurtdışından Türkiye’ye döndüğünü hatırlattı. Özel’in, yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Adıgüzel’in gözaltına alınmasına rağmen İspanya’da kalmasını “garip” olarak nitelendiren Yarkadaş, CHP’nin süreci yönetmekte eksik kaldığını ileri sürdü.

Yarkadaş'ın paylaşımı şu şekildeydi:

İnstagramda dolaşırken bu fotoğraf düştü önüme…



Özgür Özel ve ekibi, Barcelona’da Aylin Livaneli’nin yemek davetine katılmış.



Helali hoş olsun.



Kimin kiminle yemek yeyip yemeyeceğine karışacak değiliz.



Ancak bu fotoğrafta bir gariplik var.



Fotoğraf, Ataşehir Belediye… pic.twitter.com/Xho2xL1PN7 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 20, 2026

Şirin Payzın ise Yarkadaş’ın iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt vererek, Özgür Özel ve heyetinin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte, diğer liderlerin de katıldığı resmi bir yemekte bulunduğunu ifade ederek, paylaşılan bilginin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Payzın'ın Yarkadaş'a verdiği yanıt:

Haber kaynağını değiştirse iyi olacak.. Onursal Adıgüzel’in gözaltına alındığı akşam Özgür Özel ve heyeti Pedro Sanchez ile yemekteydi. Bütün diğer devlet başkanı ve liderlerle birlikte. Yer de Barselona Modern sanat müzesi .. Uydur uydur ipe diz 😃 https://t.co/mXLrWAx3NR — Sirin Payzin (@siring) April 20, 2026

Bunun üzerine yeniden açıklama yapan Yarkadaş, Payzın’ı eleştirerek, gazetecilikten uzaklaşıp CHP yönetiminin savunuculuğunu yapmakla suçladı. Paylaşımındaki fotoğrafın zamanlamasına dikkat çeken Yarkadaş, Adıgüzel’in gözaltında olduğu süreçte söz konusu yemeğin gerçekleştiğini yineledi ve eleştirilerini sürdürdü.

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı: