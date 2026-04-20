Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Başhekimi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlatının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'nin gözü Tunceli'de kaybolup 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) talebi ile Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulurken yeni gözaltılar yaşandı. 

DÖNEMİN TUNCELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, gözaltına alındı.

Özdemir'in Bursa'da yakalandığı öğrenildi. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine ivedilikle soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.Gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, görev yaptığı hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. 

TUTUKLANDI 

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Özdemir'in tutuklanması ile beraber soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, Gülistan Doku’nun kaybolmadan kısa bir süre önce Tunceli Devlet Hastanesi'ne yaptığı giriş kaydının silinmesi oldu.

Bilirkişi raporları ve teknik incelemeler sonucunda, Doku’nun 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığına dair POLNET kayıtlarının resmi belge olduğu, ancak HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerindeki LOG kayıtlarının kasten silindiği tespit edildi.

