Beklenen haber geldi! Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı. Yıldız isim, Teknik Direktör Okan Buruk şans verirse Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumu merak konusuydu.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı golcüyle ilgili sağlık bilgilendirmesinde bulundu.
OSİMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer aldı” ifadeleri kullanıldı.
Golcü oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
ASPRİLLA GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ
Galatasaray, öte yandan Yaser Asprilla'nın son durumuyla ilgili ise “Yáser Asprilla günü tedaviyle geçirdi” açıklamasını yaptı.