Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı dizisinin akıbeti belli oldu
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından dizilerdeki şiddet sahneleri yeniden tartışmaya açıldı. Yeraltı ve Eşref Rüya’nın yayından kaldırılacağı iddiaları gündeme gelirken, Yeraltı dizisinin yayın hayatına devam edeceği ancak silah ve şiddet sahnelerinde daha hassas bir yaklaşım benimseneceği belirtildi.
Son dönemde en çok izlenen diziler arasında yer alan Yeraltı ve Eşref Rüya'nın bu nedenle yayından kalkacağı iddiası ortaya atıldı.
Kanallar ise, yayın akışlarında değişikliğe giderek dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.
Ancak Yeraltı dizisinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Öte yandan dizideki silah ve şiddet sahneleri işlenirken çok daha hassas davranılacağı kaydedildi.