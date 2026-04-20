Teşkilat dizisi hakkında şok karar! TRT yayın akışından çıkardı
Tüm Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından TRT 1, pazar akşamlarının rekortmen dizisi "Teşkilat"ın yeni bölümünü yayın akışından çıkarma kararı aldı.
Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları, televizyon kanallarının da yayın politikalarında değişikliğe gitmesine neden oldu.
Toplumda infial yaratan bu acı olayların ardından, dizilerin yerini tematik yayınlar alırken; bir erteleme haberi de TRT 1’in rekortmen dizisinden geldi.
“TEŞKİLAT” YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI
Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan "Teşkilat" dizisinin takipçileri, 19 Nisan Pazar akşamı yeni bölüm beklentisiyle ekran başına geçmeye hazırlanırken kanalın yayın listesinde sürpriz bir değişiklikle karşılaştı.
TRT 1, dizinin yeni bölümünü yayın akışından kaldırarak yerine "Çin Seddi" adlı yabancı sinema filmini koydu.