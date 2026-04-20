Donald Trump: İran liderleriyle görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, "Bir atılım sağlanması halinde İran liderleriyle görüşmeye hazırım" dedi. Trump, açıklamasının devamında ise İran'a çok adil ve makul bir anlaşma sunduklarını belirtti.

ABD-İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da görüşen heyet, anlaşmaya varamadan masadan kalktı. Ancak müzakere masası tamamen dağılmış değil.

ABD Başkanı Donald Trump, son verdiği röportaj ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da anlaşmanın bugün imzalanacağını söyledi.

"LİDERLERLE GÖRÜŞÜRÜM"

Trump, New York Post gazetesine İran'la olan müzakereler hakkında konuştu.

Trump, “Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm.” dedi.

HEYET PAKİSTAN YOLUNDA

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca konuşmasında, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin, İran ile müzakereler için birkaç saat içinde Pakistan'a ineceğini söyledi.

"BİZZAT GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Trump, ilerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle bizzat görüşmeye de hazır olduğunu belirtti.

"GÖRÜŞMEK İSTERLERSE GÖRÜŞÜRÜM"

Trump, "Onlarla görüşme konusunda hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse, aramızda bunu yapabilecek çok yetenekli insanlar var, benim onlarla görüşme konusunda hiçbir sorunum yok." dedi.

RÖPORTAJ SONRASI PAYLAŞIM

Donald Trump, Truth Social hesabından da açıklamalarda bulunarak, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş etmeye karar verdi. Ateşkes anlaşmasının tam bir ihlali! Çoğu mermi bir Fransız ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Hoş değildi, değil mi?

"İRAN FARKINDA OLMADAN BİZE YARDIM EDİYOR"

Temsilcilerim Pakistan'ın İslamabad kentine gidiyor. Müzakereler için yarın akşam orada olacaklar.

İran kısa süre önce Boğaz'ı kapatacağını duyurdu ki bu tuhaf, çünkü bizim donanmamız zaten Boğaz'ı kapatmış durumda.

Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve Boğaz'ın kapanmasıyla günde 500 milyon dolar kaybedenler onlar! ABD ise hiçbir şey kaybetmiyor.

YİNE TEHDİT ETTİ

Aslında, şu anda birçok gemi, her zaman “sert adam” olmak isteyen Devrim Muhafızları'nın nezaketi sayesinde, yük almak üzere ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya doğru yol alıyor!

"ÇOK ADİL VE MAKUL BİR ANLAŞMA"

Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım bunu kabul ederler çünkü eğer etmezlerse ABD, İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek.

"ARTIK İYİ ADAM YOK"

Artık iyi adam yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır. İran ölüm makinesinin sona erme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.