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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre hayatını kaybetti

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre hayatını kaybetti

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre yaşamını yitirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Güre, daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde de bulunmuştu.

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