Nureddin Nebati'nin sözleri örtülü itiraf! Mümkün olmayacak

Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonun düşüşü için aralık ayını işaret etmesini analiz eden Alaattin Aktaş bu sözlerin örtülü itiraf olduğunu söyledi.

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Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, “Yıllık enflasyonun aralıktan itibaren nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz.” sözlerini yorumladı.

Aktaş, "Maliye Bakanı Nebati'nin enflasyonun aralıktan itibaren gerileyeceği yolundaki açıklaması, tek hanenin 2023 sonbaharından önce hiçbir şekilde mümkün olmayacağının itirafı. Kaldı ki tek hane 2023'ün eylül-ekiminde de neredeyse tümüyle olanaksız. Enflasyonda tek hane için Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcını, 2024'ü bekleyeceğiz..." ifadelerini kullandı.

"Nebati daha önce de hem oran vererek, hem ay belirterek birkaç kez enflasyonda tepe noktalara işaret etmiş ama tutturamamıştı. Ama bakın bu sefer Bakan haklı! Nebati hem haklı, hem de bize gelecek için hesaplama yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir ipucu verdi. Aslında bu biraz da örtülü itiraf. Yıllık enflasyon aralık ayı sonunda kasım sonundaki düzeye göre gerileyecektir. Bu neredeyse kesin." diye yazan Aktaş, yazısını şöyle sürdürdü:

"Ama küçük bir ayrıntı! Bunu sağlamak için hiçbir şey yapmaya gerek yok ki. Ekonomi yönetimine bile gerek yok. Ya da o ekonomi yönetiminin en tepesine kimi oturtursanız oturtun yıllık enflasyon yine de gerileyecektir.

Geçen yılın aralık ayındaki TÜFE artışı yüzde 13.58. Bu oran, TÜFE’de şimdiye kadar bir ayda görülmüş en yüksek artış. Bu yıl aralıkta normal gidişatla değil yüzde 14’e yakın bir artış daha, çift hane bile görülmesi bile beklenemeyeceğine göre tabii ki yıllık oran gerileyecektir.

İşte baz etkisinin arkasına saklanıp enflasyona meydan okumak bu olsa gerek."