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Sırbistan, Çin’den uçaksavar sistemi aldı

Sırbistan, Çin’den uçaksavar sistemi aldı

Rusya’nın yakın müttefiki Sırbistan, Çin’den gelişmiş uçaksavar sistemi aldı. AP, Sırbistan Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili soruları yanıtlamadığını ve teslimatın “örtülü bir operasyonla” gerçekleştiğini duyurdu.

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Çin Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet nakliye uçağı, cumartesi günü karadan havaya atılan “HQ-22” model füzeleri Belgrad Nikola Tesla Havaalanına indirdi. Bu savunma sistemi yurt dışına satılması halinde "FK-3 füzeleri" anılıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin’den yapılan teslimata açıklık getirmezken, salı veya çarşamba günü Sırp ordusunun “en yeni gururunu” kamuoyuna takdim edeceğini duyurmuştu.

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