LGS öncesi başarıya götüren 7 öneri

LGS’nin zeka değil bir emek sınavı olduğunu söyleyen Barış Sezgin, nokta atışı çözümlere, sınav simülasyonuna ve öğrencileri motive edecek ‘iyi gelenler listesi’ yapmaya dikkat çekti.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. Türkiye genelinde 8. sınıfta öğrenim gören 1.2 milyon öğrencinin sınava katılması bekleniyor.

LGS'nin bir zeka sınavı değil, emek sınavı olduğunu söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, planlı çalışan ve motivasyonu yüksek olan öğrencilerin sınavda başarılı olduklarını ifade etti.

Barış Sezgin, sınava sayılı günler kala adayları başarıya götürecek 7 önemli öneride bulundu:

“Nokta atışı çözümler: Hata analizlerine göre yapılacak konu kazanım çalışmaları sınava hazırlanırken çok önemlidir. Öğrenciler deneme dökümlerini incelemeli ve öğretmenlerin, psikolojik danışmanların yardımı ile odaklanacağı konuları belirlemeli. Ayrıca tüm öğrenciler eksik olduğu konulara göre çalışmalar gerçekleştirilmeli, konuların bittiği dönemle birlikte deneme çözümlerini artırmalı ve genel tekrar testlerine dönmeli.

Zaman yönetimi testleri: Sınava iyi hazırlanmanın yanı sıra zamanı da doğru kullanmak gerekiyor. Öğrenciler her test veya deneme sınavının çözümünde süre tutmaya özen göstermeli, zaman yönetiminde kendisini zorlayan anları görmeli ve buna yönelik beceriler geliştirmeli.

Sınav simülasyonu: İki aylık son düzlük dediğimiz bu süreçte öğrenciler; sınav simülasyonunda gibi yapabilir. Öğrenciler konuların bitimiyle birlikte genel tekrar testleri ve fasikül, branş veya genel deneme gibi farklı türden denemelerle öğrendiklerini gerçek sınav formatında, süre tutarak ölçebilir. Ayrıca rutin oluşturmak adına hafta sonları gerçek sınav saatinde denemeler yapabilirler.

Örnek sorular: MEB her ay LGS örnek soruları yayınlıyor. Bu sorular her ay mutlaka çözülmeli. Bunun yanı sıra sınava kalan bu kısa sürede, sene başından itibaren yayınlanmış sorular tekrar çözülebilir. Geçen senelerdeki çıkmış sorulara da göz gezdirmek gerekiyor.

Strateji geliştir: Öğrenciler süre kullanımı konusu üzerinde çalışmalı, süreyi dengeli ve arttırarak kullanma, sorulara geri dönme gibi taktikler denemeli. Önemli ve zor sorularda zaman kaybetmemeyi, hatırlatıcı işaretler koyarak geri dönüp tekrar bakılmasını öneriyorum.

Bu noktada her öğrenci kendini iyi tanımalı, sınav öncesinde hangi dersten başlayacağını netleştirmeli ve o stratejisini bu yönde geliştirmeli.

Sınav yönetimi: Zaman yönetimi, turlama tekniği, sorulara tersten başlama, soru kitapçığını kapatma, nefes egzersizleri yapma, su içme ve beden kontrolü gibi uygulamalar kişinin sınavı doğru yönetmesine yardımcı olur.

Motivasyon destekleri: Öğrenciler sınava kadar olan sürede düzen bozacak etkinliklerden uzak durmalı. Ancak kısa aralıklarla keyif aldığı programlar yapabilir. Sürecin son düzlüğünde görülen yorgunluk, durgunluk vb. psikolojik etkilere yönelik düzeni bozacak uzun aralar yerine kısa ve kolay çözümlerle ‘iyi gelenler listeleri’ oluşturulmalı.”