Rus lider Putin'den flaş Ukrayna hamlesi! Tüm yetkiyi ona verdi

UKRAYNA'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş bir hamle geldi. Putin, sürpriz bir kararla Ukrayna savaşını yönetecek generalini değiştirdi. İşte Putin'in Ukrayna için tam yetki ile donattığı yeni isim...

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilen Rusya'dan savaşın kaderini tayin edecek bir hamle geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşı komuta edecek ismi değiştirdi.

CNN International'da yer alan habere göre; Putin, Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi. Haberde Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un Rus güçlerinin Donbas'a yapacağı saldırıyı tam yetki ile yöneteceği iddiasına da yer verildi.

Başka bir deyişle Dvornikov ile savaşın Donbas bölgesine kayması ve Rus generalin birden fazla cephede savaşmak yerine bu bölgeye yoğunlaşması bekleniyor.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde bunun Rus ordusunun koordinasyonunda yeni bir ivme getirebileceği belirtildi. CNN International'a konuşan Avrupalı yetkili bu adımın Rus ordusunun kötü gidişatını kanıtladığını belirtti ve yeni general ataması ile ilgili, "Bunun ne kadar etkili olduğunu göreceğiz" dedi.

Suriye'deki ilk Rus komutan

60 yaşındaki Dvornikov, Putin'in Beşşar Esed rejimini desteklemek için Eylül 2015'te Suriye'ye asker göndermesinden sonra Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarının ilk komutanıydı.