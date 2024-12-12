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Vladimir Putin, Suriye'deki geçici yönetimle temas kurdu

Vladimir Putin, Suriye'deki geçici yönetimle temas kurdu

Gazetecilere Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Mihail Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin varlığının devam edeceğini belirterek "Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamasında Bogdanov, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN TEMSİLCLERİ DE ONLARLA GÖRÜŞTÜ"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını belirten Bogdanov, şu açıklamalarda bulundu:

Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü.

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını belirtti.

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

"ÜSLER SURİYE TOPRAKLARINDA KALIYOR"

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şöyle konuştu:

Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor.

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını öne sürdü.

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