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Vedat Muriç Fenerbahçe'ye ilaç olacak

Açıklanan harcama limitiyle şok yaşayan Fenerbahçe’nin imdanına Lazio’nun teklifi yetişti. İtalyan kulübü, Vedat için Fenerbahçe’ye 18 milyon Euro teklif etti.

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Dün TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. Lazio, Vedat Muric'i resmen istedi.

Lazıo'nun Vedat Muric için teklif ettiği rakamın 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Vedat'ı satarsa hem gelir elde edecek hem de Vedat'ın ücreti de boşa çıkmış olacak.

Yönetim 20 istiyor
Fenerbahçeli kurmaylarla Lazio'lu yöneticiler arasındaki pazarlığın devam ettiği Sarı-Lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.

Açıklanması an meselesi
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi 21 milyon Euro'dan 20'ye indi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat'ın Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

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