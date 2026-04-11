Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, güven mektubunu Papa'ya sundu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya güven mektubunu sundu. Altun'un Papa'ya güven mektubunu sunduğu kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Uzun yıllar İletişim Başkanı olarak görev yapan ve son olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak vazifesini sürdüren Fahrettin Altun'un yeni görev yeri, geçtiğimiz ay belli olmuştu.

GÜVEN MEKTUBUNU PAPA'YA SUNDU

Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Vatikan Büyükelçisi olarak atandı.

SAMİMİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan nezdinde Büyükelçi olarak atadığı Prof. Dr. Altun, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından, bu sabah Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Altun'un Papa'ya güven mektubunu sunduğu kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Altun ile görüş alışverişinde bulundu.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ile ilgili son gelişmelere değinildi.

Büyükelçi Altun, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

Söz konusu görüşmede, ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmeler ele alındı.

Güven mektubu sunumu töreninde; Büyükelçi Altun'un eşi Fatmanur Altun, çocukları, Büyükelçilik Müsteşarı Elif Okutucu ve büyükelçilik yetkilileri de hazır bulundu.