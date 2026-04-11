Galatasaray'dan üç oyuncu için açıklama! Victor Osimhen...

Galatasaray; sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç için açıklama yaptı.

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen'in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.

Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi.

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."

