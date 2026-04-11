Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Oba Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Trabzonspor'un golü 58' de Ozan Tufan'dan geldi. Alanyaspor'un golünü ise 67'nci dakikada penaltıdan Güven Yalçın attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 64 yaptı. Alanyaspor ise 33 puana yükseldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Alanyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
