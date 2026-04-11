ABD destroyeri, Hürmüz Boğazı'nı geçti mi? İranlı üst düzey askeri yetkili açıkladı!

İranlı üst düzey askeri yetkili, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran basınına göre, askeri yetkili Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Öte yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim de İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ABD destroyerinin “30 dakika içinde” hedef alınacağını ve bunun müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini ilgili taraflara iletmesinin ardından söz konusu geminin geri döndüğü bilgisine yer verdi.​​​​​​​

"Axios" haber sitesi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazmıştı. Söz konusu geçişin, İran ile koordineli yapılmadığı belirtilmişti.