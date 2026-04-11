Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu” sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi tarafından derlenen ve 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir eserlerin yer aldığı “Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu” sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergiyi gezerek, koleksiyoner Mehmet Çebi'den bilgi aldı.

ERHANA AFYONCU VE MURAT BARDAKÇI DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti.

Mehmet Çebi, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimlerden biriydi.