Pakistan'da görüşmeler sürerken ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama

ABD-İran arasında başlayan müzakere görüşmeleri Pakistan'da devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar geldi. Trump yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını belirterek "Anlaşma olmazsa harekete geçeriz" ifadelerini kullandı.
News Nation'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin “başarısız bir ulus.” ifadesini kullandı.
"Hürmüz'den geçmenin..."
“İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü." diyen Trump, müzakere görüşmelerinin resmi olarak başladığını belirtti.
Trump, İran'ın müzakereler konusunda "İyi niyetle hareket edip etmediği" sorusuna “Kısa bir süre sonra cevaplayacağım. "cevabını verdi.
"Harekete geçmeye hazırız" mesajı
ABD Başkanı, İran ile yapılan görüşmelerin iyi gitmediği takdirde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.