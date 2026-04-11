Kastamonu'da yangın faciası! Havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Kastamonu'da yangına müdahale etmek isterken binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Bahçelievler Mahallesi'nde bakkal işleten Erdal Mensur (42), iş yerinin bulunduğu binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına müdahale etmek için çatıya çıktı.

Mensur, bu sırada dengesini kaybederek apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mensur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mensur'un cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

2 yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var
2 yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var
Tıklanma rekoru kırdı! Efsane isimlerin oğulları video yayınladı, tepkileri olay
Tıklanma rekoru kırdı! Efsane isimlerin oğulları video yayınladı, tepkileri olay
Erzincan'da kar sürprizi! Yükseklerde ertkisini sürdürüyor...
Erzincan'da kar sürprizi! Yükseklerde ertkisini sürdürüyor...
ABD ve İran arasındaki görüşmeler İslamabad'da başladı
ABD ve İran arasındaki görüşmeler İslamabad'da başladı
Trabzon'da kaza: 4 kişi yaralandı
Trabzon'da kaza: 4 kişi yaralandı
Müzakere öncesi kriz! ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasını yalanladı
Müzakere öncesi kriz! ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasını yalanladı
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'Çerçeve yasa' vurgusu: Ekmek ve su kadar ihtiyacımız var
DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'Çerçeve yasa' vurgusu: Ekmek ve su kadar ihtiyacımız var
ABD'den Hürmüz'e yerleştirilen mayınların bulunamadığı iddiası
ABD'den Hürmüz'e yerleştirilen mayınların bulunamadığı iddiası
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama