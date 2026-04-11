Bosna ve Türkiye zirvede, birçok ülkenin durumu şaşırttı

Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu.

Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıktı.

Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğu dikkat çekti. Özellikle Hollanda, yüzde 50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada, ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve suyla yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların yüzde 70-80 bandında kaldığı görüldü.
 
WIN/Gallup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Avrupa'da el yıkama oranının en yüksek olduğu 10 ülke şöyle:

Bosna Hersek: %96

Türkiye: %94

Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti.

