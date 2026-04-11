Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 3 puanı 3 golle aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu 3 golle karşılaşmadan galip ayrıldı. Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri 9 ve 40. dakikalarda Shomurodov (2), 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 47 puana yükseldi. Küme düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor ile deplasmanında karşılaşacak. Gençlerbirliği, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren Shomurodov, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Velho'nun üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

37. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Koita'nın arka direkte bekletmeden çıkardığı şutta top üstten auta çıktı.

40. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta son çizgi yakınında Brnic'in ortasında Yusuf Sarı, ceza sahası içinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Shomurodov ile buluşturdu. Özbek oyuncu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

42. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

RAMS Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

64. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cihan Çanak, ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden ortasını yaptı. Niang'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında Kemen'in ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Velho'dan döndü. Crespo'nun ceza sahası içinde tamamlamak istediği topu çelen Portekizli file bekçisi, yine gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda RAMS Başakşehir, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Velho'yu geçmeyi başaramadı ve ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.